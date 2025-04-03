Как ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму

Ремонт на объекте проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В дорожном агентстве отметили, что уже выполнено фрезерование старого асфальта, заменено основание полотна. Кроме того, установили новые бордюры и практически завершили укладку выравнивающего и верхнего слоев нового покрытия.