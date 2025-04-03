Как ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму

Ремонт на объекте проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В дорожном агентстве отметили, что уже выполнено фрезерование старого асфальта, заменено основание полотна. Кроме того, установили новые бордюры и практически завершили укладку выравнивающего и верхнего слоев нового покрытия.
«Сейчас дорожники переходят к созданию комфортных условий для пешеходов: строятся удобные и безопасные тротуары, устраиваются обочины, что особенно важно на извилистом участке дороги. В завершение работ предстоит нанесение дорожной разметки, установка знаков и светофоров, обеспечивающих безопасность движения», — добавили в Росавтодоре.
Особенность объекта — сложный рельеф. В агентстве отметили, что для безопасности гостей и жителей полуострова крутые повороты серпантина смягчат, а на участках с вероятностью заноса автомобиля установят дополнительное, а местами и двойное ограждение.
«Этот участок — это не просто дорога, обеспечивающая транспортную доступность жителям сел Малореченское, Солнечногорское, Рыбачье и Морское. Это визитная карточка Крыма, живописный маршрут вдоль моря и гор, привлекающий туристов со всей страны», — подчеркнули в агентстве.
Всего же в Крыму за 2025 год планируют отремонтировать 20 участков дорог протяженностью около 172 километров.