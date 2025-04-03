При переселении на Дальний Восток старообрядцы получат бонус

Напомним, что с начала действия государственной программы по добровольному переселению соотечественников по состоянию на конец 2024 года в Хабаровский край из ближнего зарубежья переехало 6154 человека. Понятие «соотечественник» закреплено законодательно и отличается от понятия «трудовой мигрант», под него попадают следующие категории: лица, относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России; лица, проживающие в государствах, входивших в состав СССР; потомки эмигрантов и люди, сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Россией.