При переселении на Дальний Восток старообрядцы получат бонус

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ, согласно которому старообрядцы, участвующие в государственной программе по добровольному переселению соотечественников, получат ряд льгот при получении прописке на территории Дальнего Востока. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в частности, это коснётся упрощения процедуры получения гражданства.
Согласно тексту документа, при подаче соответствующего заявления старообрядцам не придётся прикладывать документы о знании русского языка и истории нашего государства. Тоже самое касается членов семьи участника программы по переселению соотечественников. Единственно, в числе прочих документов необходимо будет представить ходатайство от митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ).
— У старообрядцев непростая историческая судьба, но чувство Родины живо в их сердцах наряду с любовью к русской традиции и культуре. Неудивительно, что старообрядцев, по каким-либо причинам оказавшихся за рубежом, тянет в свое благословенное Богом Отечество. Отрадно, что и государство способствует возвращению близких нам по духу исконно русских людей, предоставляя им возможность молиться и трудиться на родной земле для укрепления нашего Отечества, — прокомментировал издание указа митрополит РПСЦ Корнилий.
Напомним, что с начала действия государственной программы по добровольному переселению соотечественников по состоянию на конец 2024 года в Хабаровский край из ближнего зарубежья переехало 6154 человека. Понятие «соотечественник» закреплено законодательно и отличается от понятия «трудовой мигрант», под него попадают следующие категории: лица, относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России; лица, проживающие в государствах, входивших в состав СССР; потомки эмигрантов и люди, сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Россией.