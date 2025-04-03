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Стало известно, когда «Русгидро» начнет работать в новой штаб-квартире в Красноярске

Компания «Русгидро» проведет первую тестовую рабочую неделю в новой штаб-квартире в Красноярске в конце апреля 2025 года.

Источник: Reuters

Об этом сообщил журналистам глава компании Виктор Хмарин в кулуарах энергетического форума «Энергопром».

«Конец апреля — первая тестовая рабочая неделя. Большой механизм, тысячи людей, тысячи различных систем, IT-систем в каждом своем управлении», — сказал он ТАСС.

Хмарин добавил, что до конца этого года «Русгидро» полностью перебазируется в новую штаб-квартиру, назвав это вызовом для компании. «Я думаю, что за этот год мы постараемся переехать», — сказал он.

Новый головной офис «Русгидро» разместится в здании на Театральной площади. Компания купила его и провела там ремонт. Всего оборудовано 1500 рабочих мест для сотрудников энергохолдинга.

Напомним, в начале 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что «выталкивал» корпорацию из Москвы: «Они не сами. Это я их туда выталкиваю. Они-то не хотят, во всяком случае, не хотели никуда ехать, им здесь комфортно, в Москве. Но нам нужно территории развивать, нужно центры компетенции переносить на территории, где идет работа этих компаний. Основная работа “РусГидро” на востоке, в Сибири. Что же им в Москве сидеть? И для Красноярска хорошо, на мой взгляд… Понимаете, это, на мой взгляд, только на пользу развитию пойдет — и Красноярску, и прилегающим территориям, и вообще востоку страны. Географический центр России — Красноярск, и Россия должна развиваться так, равномерно, по всей территории».