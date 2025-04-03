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До конца мая несколько поселков возле Ялты догазифицируют

На Южном берегу Крыма завершается догазификация некоторых поселков.

Источник: AP 2024

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

Сейчас идет строительство газопровода в четырех населенных пунктах: Кореизе, Гурзуфе, Виноградном в Ливадии и Восходе в Массандре. Работы завершат к концу мая.

Начальник департамента капитального строительства ГУП РК «Крымгазсети» Евгений Дорошенко попросил жителей Кореиза, Гурзуфа, Виноградного и Восхода обращаться в организацию с правоустанавливающими документами на дома и земельные участки.

«Это позволит нам бесплатно подвести газ к границам ваших участков. В текущем режиме учтём все обработанные заявки до завершения строительства, что позволит качественно выполнить благоустройство на данных улицах», — сказал он.

Граждане, заключившие договор на догазификацию, должны оперативно выполнить свою часть работы: спроектировать, построить и сдать внутридомовые газовые сети.