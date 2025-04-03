До конца мая несколько поселков возле Ялты догазифицируют

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялты.
Сейчас идет строительство газопровода в четырех населенных пунктах: Кореизе, Гурзуфе, Виноградном в Ливадии и Восходе в Массандре. Работы завершат к концу мая.
Начальник департамента капитального строительства ГУП РК «Крымгазсети» Евгений Дорошенко попросил жителей Кореиза, Гурзуфа, Виноградного и Восхода обращаться в организацию с правоустанавливающими документами на дома и земельные участки.
«Это позволит нам бесплатно подвести газ к границам ваших участков. В текущем режиме учтём все обработанные заявки до завершения строительства, что позволит качественно выполнить благоустройство на данных улицах», — сказал он.
Граждане, заключившие договор на догазификацию, должны оперативно выполнить свою часть работы: спроектировать, построить и сдать внутридомовые газовые сети.