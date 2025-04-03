Зарплаты бюджетников в Новосибирской области вырастут на 16,6%

«Зарплаты бюджетникам индексируем каждый год, это заложено в бюджете. Из-за того, что реальные темпы инфляции обычно выше, чем первоначальные прогнозы, индексация нередко проводится дважды во второй половине года — летом и осенью — когда уточняются цифры по росту зарплаты в регионе», — напомнил губернатор.