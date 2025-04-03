Зарплаты бюджетников в Новосибирской области вырастут на 16,6%

Губернатор Андрей Травников сообщил, что в проект бюджета региона уже заложена индексация зарплат бюджетников на 16,6% в этом году.
«Зарплаты бюджетникам индексируем каждый год, это заложено в бюджете. Из-за того, что реальные темпы инфляции обычно выше, чем первоначальные прогнозы, индексация нередко проводится дважды во второй половине года — летом и осенью — когда уточняются цифры по росту зарплаты в регионе», — напомнил губернатор.
Ранее, с 1 ноября 2024 года, зарплаты бюджетников выросли на 16,2%. Летом прошлого года на повышение зарплат новосибирским бюджетникам было запланировано 4 млрд рублей.