Гастроли первого плана: главный оркестр Таиланда приехал в Россию

Это действительно важная особенность программы: в Россию тайские музыканты привезли исключительно произведения своих композиторов. Что большая ценность для меломанов, ведь услышать классический западноевропейский репертуар можно много где и в самых разных исполнениях, а вот познакомиться с творчеством ныне живущих авторов из юго-восточного государства, ассоциирующегося у широкой публики, прежде всего, с тёплым морем и экзотической природой, но не с музыкой, вряд ли удастся где-то еще (разве что в самом Бангкоке).