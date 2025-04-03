Гастроли первого плана: главный оркестр Таиланда приехал в Россию

Колорит Востока в сочетании с академической симфонической традицией. Диалог музыкантов двух стран. Творчество представителей одной из старейших мировых монархий в интерпретации блестящих профессионалов. Все это — о концертах Королевского бангкогского симфонического оркестра в России. Тур самого известного коллектива Таиланда стартовал в Санкт-Петербургской филармонии (билеты были распроданы задолго до мероприятия) и продолжится в московском зале «Зарядье». «Известия» не остались в стороне от события и собрали подробности о долгожданных гастролях.
Землетрясению вопреки.
Королевский бангкокский симфонический оркестр был основан в 1982 году и за прошедшие с тех пор четыре с лишним десятилетия стал одним из ведущих академических коллективов Азии. Закономерно, что его первое турне в России стало итоговым событиям перекрестного года культурных обменов между двумя странами.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в беседе с прессой назвал визит оркестра долгожданным и подчеркнул, что музыканты приехали несмотря на землетрясение на родине (эпицентр бедствия был в Мьянме, но стихийное бедствие затронуло и соседние страны, в том числе Таиланд). Глава города произнес слова поддержки в адрес гостей города.
В свою очередь, посол Королевства Сасиват Вонгсинсават поблагодарил Александра Беглова и заявил:
— Вся музыка, которую будет исполнять оркестр, представляет культуру Таиланда.
Это действительно важная особенность программы: в Россию тайские музыканты привезли исключительно произведения своих композиторов. Что большая ценность для меломанов, ведь услышать классический западноевропейский репертуар можно много где и в самых разных исполнениях, а вот познакомиться с творчеством ныне живущих авторов из юго-восточного государства, ассоциирующегося у широкой публики, прежде всего, с тёплым морем и экзотической природой, но не с музыкой, вряд ли удастся где-то еще (разве что в самом Бангкоке).
Между Востоком и Западом.
В первом отделении прозвучало совсем недавнее (конца 2024 года) сочинение одного из ведущих современных композиторов Таиланда — Наронгрита Тамабута. Он же и худрук коллектива. «Сиамские звуковые ландшафты» (Сиам — старое название Таиланда) сочетают современный, подчас довольно авангардный музыкальный язык, суммирующий многие достижения музыки XX века, с ярким национальным колоритом, мотивами, создающими выразительный образ родины Наронгрита.
Управлял коллективом их постоянный дирижер — Ванит Потаванит. Чувствовалось, что музыканты под его руководством действуют как единый безупречно отлаженный механизм. И, конечно, российские меломаны могут не сомневаться в точности и аутентичности его интерпретации тайских сочинений. Он сам плоть от плоти этой традиции.
Но важно, что на сцену знаменитого петербургского зала маэстро вышел, уже успев погулять по городу и оставшись под большим впечатлением, в чем он признался «Известиям».
— Так много всего можно сказать об этом городе, трудно выразить словами! Я просто скажу, что это фантастика. Невероятно. Я никогда не был здесь, видел Петербург только по телевизору, но вживую это еще более невероятно. Спасибо за приглашение! Мне очень приятно быть здесь, — не скрывал эмоций музыкант.
Все могут принцессы.
Одна из самых ярких частей программы — сочинения Принцессы Таиланда Сириваннавари Нариратаны Раджаканьи, дочери короля Рамы X. Из представителей действующих монархий она единственная, кто завоевал признание в сфере академической музыки. Причем, начинала свою творческую реализацию Сириваннавари с другой области — модной индустрии.
Дебют принцессы как модельера состоялся в 2004 году, когда ей было всего 17 лет, а в 2008-м она участвовала в российской Недели моды. Именно для фэшн-шоу своего бренда Sirivannavari принцесса стала сочинять музыку. Ее композиции звучали в показах с 2016 года — и в какой-то момент вышли за рамки подиумов, став самостоятельным явлением. Принцесса стала патроном-попечителем Бангкогского симфонического оркестра и глубоко погрузилась в его деятельность, создав также и ряд произведений для этого коллектива.
Два из них прозвучали в России. Это Фантазия для фортепиано и оркестра Le Mariage de Minuit и Концерт для скрипки и оркестра Nefreretta. В плане стиля и жана это примеры программной симфонической музыки: несмотря на отсутствие текста, в основе обоих опусов — сюжеты, которые «рассказывает» оркестр. Так, героиня Nefreretta — девушка-археолог, отправившаяся изучать гробницы и узнавшая себя в древнеегипетской принцессе. С точки зрения формы, работы с материалом музыка Сириваннавари на следует западноевропейским классическим традициям, в частности, симфоническим поэмам Рихарда Штрауса. Но в мелодике чувствуются культурные, национальные корни автора.
Творчество принцессы оказывается своего рода мостом между цивилизациями. И тем более символично, что солировали в обоих сочинениях российские виртуозы: Гайк Казазян (скрипка) и Дмитрий Маслеев (фортепиано). Получается, эти исполнения стали диалогом между музыкантами двух стран. Гайк Казазян признается: между ним и тайскими коллегами сразу появилось взаимопонимание.
— Я был в большом ожидании — в творческом, в профессиональном, и ожидания меня не обманули. Действительно, это высокопрофессиональный оркестр, и что мне понравилось, — они все очень позитивные. Очень важно, кроме профессионального взаимодействия, чисто человеческое общение с музыкантами — улыбки, взгляды, — подчеркнул скрипач.
Ну, а Дмитрий Маслеев обнаружил в сочинении принцессы связь с русской музыкой.
— Для знающих людей там даже есть оммаж Рахманинову — его Второму фортепианному концерту, что мне особенно приятно как пианист. Эта музыка невероятно красива и приятна слуху, очень гармонична и мелодична, — поделился Дмитрий Маслеев с «Известиями».
Тема Короля.
Наконец, в финале прозвучала Фантазия на темы Его Величества Пхумипона Адульядета (Рамы IX). Это симфоническая аранжировках девяти песен, сочиненных предыдущим правителем Таиланда, отцом нынешнего короля. Рама IX — рекордсмен по продолжительности правления: он взошёл на трон в 1946 году, а умер в 2016-м. Народом Таиланда ему был присвоен титул «Великий», и завершение программы таким музыкальным реверансом в адрес дедушки главной героини вечера, конечно, символичен. Можно сказать, что принцесса Сириваннавари идёт по его стопам в плане увлечения музыкой.
Но, несмотря на явную восточную церемониальность этого жеста, как тут не вспомнить, например, о «Музыкальном приношении» Баха — цикле, сочиненном им на мелодию авторства прусского короля Фридриха II. Три века спустя после Баха и Фридриха II тайские музыканты продолжают красивую традицию.
После концерта заместитель постоянного секретаря МИД Таиланда Четтапхан Максампхан признался «Известиям»:
— Мы были в восторге. Зрители тепло приняли нас. Это замечательный вечер!
И отметил, что в тех сочинениях, что прозвучали, заключено настроение Таиланда. А поскольку музыка — универсальный язык, люди его понимают без всякого перевода.
Теперь убедиться в этом смогут и московские меломаны: после петербургского выступления — 4 апреля — состоится концерт Бангкогского оркестра в столице, в двух шагах от самого сердца страны, Кремля: в «Зарядье».