Предпоследний уровень погодной опасности продлен в Челябинской области на 24 часа

В пятницу будет облачно с прояснением, местами прошумят небольшие дожди, в северной половине — с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный, его скорость 5−10 м/с, днем локально порывы до 15 м/с. Температура воздуха 4 апреля ночью от минус 2 до плюс 3, при прояснении — до минус 5, днем плюс 4−9 градусов.