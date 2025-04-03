Предпоследний уровень погодной опасности продлен в Челябинской области на 24 часа

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в комментарии.
Период предупреждения — до 20 часов 4 апреля. Основание — в отдельных районах сохранится высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).
В пятницу будет облачно с прояснением, местами прошумят небольшие дожди, в северной половине — с мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный, его скорость 5−10 м/с, днем локально порывы до 15 м/с. Температура воздуха 4 апреля ночью от минус 2 до плюс 3, при прояснении — до минус 5, днем плюс 4−9 градусов.
«Повышается вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, связанных с лесными пожарами, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличением их площади», — уточняют экстренные служба.
Метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый — данных о погоде нет, зеленый — отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, желтый прогнозирует потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни — оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.