Глава минэкономразвития РФ Максим Решетников оценил проекты модернизации Омского НПЗ

Министр экономического развития России Максим Решетников во время визита в Омск совместно с губернатором Виталием Хоценко ознакомился с ходом реализации крупнейшей инвестиционной программы на Омском НПЗ, которую «Газпром нефть» осуществляет с общим объемом финансирования свыше 500 миллиардов рублей.
Инвестиционный проект способствует развитию отечественного машиностроения и высокотехнологичных производств. В программе модернизации приняли участие порядка 50 предприятий Омской области, поставлявших современное оборудование, цифровые системы и строительные материалы.
«Модернизация Омского НПЗ демонстрирует, как производственные инвестиции формируют устойчивый спрос на передовые технологические решения. Это важный фактор развития промышленного потенциала страны и создания новых рабочих мест», — подчеркнул Максим Решетников.
Фото: Борис Ваньков.
Техническое перевооружение завода обеспечило практически безотходную переработку нефти с эффективностью около 100%. Внедренная система цифрового мониторинга экологических показателей в режиме реального времени передает данные напрямую в природоохранные органы.
По словам губернатора Виталия Хоценко, Омский НПЗ стал образцом сочетания экономической эффективности и экологической ответственности. «На базе завода созданы отраслевые экологические стандарты, которые могут быть использованы другими предприятиями региона», — отметил глава Омской области.
При этом на ОПНЗ уделяют внимание не только технологической стороне рабочих процессов. Компания вкладывает большие ресурсы для подготовки молодых специалистов, которые получают профильное образования уже со школьной скамьи.
«В сентябре мы запускаем Центр подготовки специалистов рабочих профессий на базе Омского промышленно-экономического колледжа. Это позволит молодым специалистам получить качественное образование и трудоустроиться на предприятии,» — сообщил руководитель ОНПЗ Олег Белявский.
Современные технологии позволили Омскому НПЗ значительно расширить производство топлива для всех видов транспорта, включая авиационное, морское и речное сообщение.