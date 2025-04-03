В Омске на мосту у телецентра снимают трамвайные рельсы

Компания «Стройтраст» приступила к новому этапу ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ. Там начался демонтаж трамвайных рельсов. Строители уже сняли старый слой асфальта, площадку планируется зачистить до плит.
Как сообщает ГТРК «Иртыш», движение по мосту пока открыто, но, как и прежде, только по одной из сторон. На левой стороне моста транспорт движется по трем полосам, на одной из которых введено реверсивное движение.
Напомним, ремонт моста начался в прошлом году по программе «Безопасные качественные дороги». Полностью завершить ремонтные работы планируется в декабре 2026 года.