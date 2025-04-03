Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на мосту у телецентра снимают трамвайные рельсы

Подрядчик, ремонтирующий мост, приступил к новому этапу работ.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Стройтраст» приступила к новому этапу ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ. Там начался демонтаж трамвайных рельсов. Строители уже сняли старый слой асфальта, площадку планируется зачистить до плит.

Как сообщает ГТРК «Иртыш», движение по мосту пока открыто, но, как и прежде, только по одной из сторон. На левой стороне моста транспорт движется по трем полосам, на одной из которых введено реверсивное движение.

Напомним, ремонт моста начался в прошлом году по программе «Безопасные качественные дороги». Полностью завершить ремонтные работы планируется в декабре 2026 года.