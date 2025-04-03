У 83-летней жительницы Стерлитамака обнаружили 9-литровую кисту яичника

Женщина, по словам министра, семь лет не обращалась к врачам, а за медицинской помощью решила воспользоваться только после того, как у нее затруднилось дыхание и появилось ощущение тяжести. В женской консультации при ультразвуковом исследовании у пациентки обнаружили огромную кисту яичника.