У 83-летней жительницы Стерлитамака обнаружили 9-литровую кисту яичника

В Башкирии врачи городской больницы № 1 Стерлитамака провели операцию по удалению гигантской кисты яичника у 83-летней пациентки. Как рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, объем кисты достигал трех трехлитровых банок.
Женщина, по словам министра, семь лет не обращалась к врачам, а за медицинской помощью решила воспользоваться только после того, как у нее затруднилось дыхание и появилось ощущение тяжести. В женской консультации при ультразвуковом исследовании у пациентки обнаружили огромную кисту яичника.
Рахматуллин поведал, что операционная бригада успешно провела лапаротомию, в ходе которой удалила матку с придатками. Объем извлеченной жидкости составил девять литров. Послеоперационный период прошел благополучно, и женщину выписали из стационара для дальнейшего амбулаторного наблюдения.
Руководитель Минздрава республики, что многие заболевания репродуктивной системы могут протекать бессимптомно, что делает их диагностику без регулярных обследований практически невозможной. Министр призвал население не пренебрегать диспансеризацией, так как своевременное выявление заболеваний на ранних стадиях значительно облегчает их лечение.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.