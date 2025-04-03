В Петербурге ГАТИ выдала первые два ордера для благоустройства дворов

Два ордера для реализации проектов программы «Петербургские дворы» выдала Государственная административно-техническая инспекция. В Едином общегородском координационном графике работ инспекции заявлено более 90 объектов для благоустройства органами местного самоуправления при поддержке Петербурга.
С июня прошлого года комиссия, в составе которой — ГАТИ, оценивала проекты благоустройства от муниципальных властей. Из 64 округов было выбрано 20, им направят средства из городского бюджета. В 2025 году для этих целей выделили свыше 1,5 млрд рублей. Работы планируются в 12 районах.
Два ордера получило МО «Академическое», пройдут работы по восстановлению асфальта во дворе дома 37 по Тихорецкому проспекту и созданию новых дорожек к детской площадке на Северном проспекте, 93.