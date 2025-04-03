В Петербурге ГАТИ выдала первые два ордера для благоустройства дворов

С июня прошлого года комиссия, в составе которой — ГАТИ, оценивала проекты благоустройства от муниципальных властей. Из 64 округов было выбрано 20, им направят средства из городского бюджета. В 2025 году для этих целей выделили свыше 1,5 млрд рублей. Работы планируются в 12 районах.