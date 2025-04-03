Заболеваемость ОРВИ в Омске пошла на спад

С 24 по 30 марта в Омске и области зафиксировали снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, показатель составил 62 случая на 10 тысяч жителей, что на 23,4% ниже, чем неделей ранее.
Специалисты отметили, что среди выявленных вирусов наибольшую долю составляют негриппозные инфекции — 57,9%. Из них:
риновирусы — 21%; сезонные коронавирусы — 15,8%; респираторно-синцитиальные вирусы — 13,2%; бокавирусы — 7,9%.
Число заболевших гриппом также сократилось. Грипп B выявлен у 26,3% заболевших, грипп A — у 15,8%. Неделей ранее вирусы гриппа составляли 84,4% от всех случаев.
Специалисты продолжают следить за ситуацией и напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики.