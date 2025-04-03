Экс-губернатор Прикамья Виктор Басаргин ушёл с поста главы Ространснадзора

Напомним, в 2025 году Виктору Басаргину исполняется 68 лет. Он занимал должность главы Пермского края с 2012 по 2017 год, когда он досрочно снял свои полномочия и отказался от участия в новых губернаторских выборах. В феврале 2017 года, через четыре дня после снятия полномочий главы региона, он был назначен руководителем Ространснадзора. Этот пост он занимал восемь лет.