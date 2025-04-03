Ходжаев обозначил перспективы белорусской инфектологии

По его словам, к настоящему времени государством сделано очень много по укреплению базовых учреждений центрального и регионального звеньев здравоохранения. В следующем году планируется закончить строительство новой инфекционной больницы в Минске. Проходит обсуждение вопрос необходимости клинического и методического центра, способного осуществлять системное, эффективное развитие этого актуального направления отечественной медицины.
«Нельзя забывать, что ваша служба является первой линией, способной ответить на возможные вызовы, которые реальны в современном мире. Поэтому многое определяет широта подходов не только к эффективному реагированию на возникновение инфекционных угроз, но и акцент на их максимальное предупреждение, — отметил министр. — Для этого необходимы не только финансирование, но и современный, реальный взгляд на инфекционные болезни, получение доказательной, объективной информации, своевременное изменение программ обучения и доведение необходимых знаний до сведения врачебных коллективов и студентов».
Вместе с тем, заметил Александр Ходжаев, сделано немало. Врачи-инфекционисты активно оказывали помощь пациентам с COVID-19, выполняя общеклинические, консультативные и обучающие функции. Много сделано по охвату этиотропной терапией пациентов с вирусным гепатитом С. Идет планомерный охват антиретровирусной терапией пациентов с ВИЧ-инфекцией. Инфекционисты активно решают вопросы лечения тяжелых реанимационных пациентов, назначая антибактериальную и противовирусную терапию.
Министр уверен, что от современного врача-инфекциониста требуется широта профессионального кругозора, знание инновационных методов диагностики и лечения, быстрая адаптация к решению новых актуальных задач, а также сохранение лучших принципов и традиций отечественного здравоохранения. «Вы должны помнить, что существует еще одна важнейшая задача — подготовить к работе следующее поколение медицинских работников», — сказал он.