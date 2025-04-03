Ходжаев обозначил перспективы белорусской инфектологии

«Нельзя забывать, что ваша служба является первой линией, способной ответить на возможные вызовы, которые реальны в современном мире. Поэтому многое определяет широта подходов не только к эффективному реагированию на возникновение инфекционных угроз, но и акцент на их максимальное предупреждение, — отметил министр. — Для этого необходимы не только финансирование, но и современный, реальный взгляд на инфекционные болезни, получение доказательной, объективной информации, своевременное изменение программ обучения и доведение необходимых знаний до сведения врачебных коллективов и студентов».