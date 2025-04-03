В Омске ещё на пяти маршрутах вырастет стоимость проезда

«Омскоблавтотранс» объявил о введении новых тарифов на пяти междугородних маршрутах: 1068 (Омск — Большеречье), 1106 (Омск — Тара), 1114 (Омск — Усть-Ишим), 1115 (Омск — Тевриз) и 1116 (Омск — Знаменское).
Новые тарифы вступят в силу с 21 апреля и будут зависеть от дня недели и расстояния поездки. В будние дни (понедельник-четверг) стоимость составит 3,5 рубля за километр при поездках до 200 км и 3 рубля за километр при поездках более 200 км. В выходные (пятница-воскресенье) и праздничные дни тарифы будут выше: 4 рубля за километр для поездок до 200 км и 3,5 рубля за километр для поездок более 200 км.
Ранее мы сообщали, что с первого апреля омичи будут платить по новым тарифам за проезд в автобусах «Омскоблавтотранса». Изменения коснутся 36 маршрутов региона. В городе проезд будет стоить 40 рублей. За городской чертой тариф будет зависеть от расстояния.