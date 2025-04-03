В Омске ещё на пяти маршрутах вырастет стоимость проезда

Новые тарифы вступят в силу с 21 апреля и будут зависеть от дня недели и расстояния поездки. В будние дни (понедельник-четверг) стоимость составит 3,5 рубля за километр при поездках до 200 км и 3 рубля за километр при поездках более 200 км. В выходные (пятница-воскресенье) и праздничные дни тарифы будут выше: 4 рубля за километр для поездок до 200 км и 3,5 рубля за километр для поездок более 200 км.