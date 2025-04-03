В Пермском крае приставы взыскали с виновника ДТП 2,7 миллиона рублей ущерба

Авария произошла из-за опасного маневра одного из участников движения, в результате чего был сильно поврежден автомобиль «AUDI Q5». Женщина, которая находилась за рулем этой машины, после столкновения оказалась зажата между автомобилем нарушителя и бетонным барьером, но, к счастью, серьезных травм не получила. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
Эксперты оценили стоимость ремонта автомобиля «AUDI Q5» более чем в 5 миллионов рублей, что сделало восстановление автомобиля экономически нецелесообразным. В связи с этим владелица поврежденного автомобиля подала иск в суд, требуя возмещения ущерба.
В ходе судебного разбирательства был произведен расчет убытков с учетом рыночной стоимости исправного автомобиля, выплат по страховке и стоимости оставшихся пригодных частей машины. Ответчику было предписано компенсировать более 2,65 миллиона рублей. Также была учтена сумма, потраченная истцом на услуги эксперта, стоянку и оплату госпошлины.
Исполнительный лист на взыскание с ответчика более 2,7 миллиона рублей был передан судебным приставам Пермского района.
Должник был уведомлен о начале исполнительного производства и предупрежден о возможном аресте его имущества, если он не погасит долг. Мужчина полностью возместил ущерб в установленный срок, переведя сумму на депозитный счет ведомства.