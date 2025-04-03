В Пермском крае приставы взыскали с виновника ДТП 2,7 миллиона рублей ущерба

Авария произошла из-за опасного маневра одного из участников движения, в результате чего был сильно поврежден автомобиль «AUDI Q5». Женщина, которая находилась за рулем этой машины, после столкновения оказалась зажата между автомобилем нарушителя и бетонным барьером, но, к счастью, серьезных травм не получила. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.