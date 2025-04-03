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В Заельцовском районе Новосибирска без света остались более 100 домов

Речь идет о 10 улицах.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром 3 апреля жители нескольких улиц Заельцовского района Новосибирска столкнулись с временным отключением электроэнергии.

Под отключение попали улицы Пестеля, 1-я Пестеля, 2-я Пестеля, Жуковского, Ангарная, Ударников, Гастелло, Байкальская, Краснофлотская и Декоративный Питомник. Согласно данным официального портала «Мой Новосибирск», без электроснабжения остались 102 здания.

Причиной временных неудобств стали плановые ремонтные работы на местных электросетях. После завершения мероприятий подача электричества будет восстановлена в полном объеме. Подобные плановые отключения — необходимая мера для поддержания стабильной работы городской энергосистемы в период повышенных нагрузок.