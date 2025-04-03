В Заельцовском районе Новосибирска без света остались более 100 домов

Причиной временных неудобств стали плановые ремонтные работы на местных электросетях. После завершения мероприятий подача электричества будет восстановлена в полном объеме. Подобные плановые отключения — необходимая мера для поддержания стабильной работы городской энергосистемы в период повышенных нагрузок.