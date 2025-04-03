Иван Кротт отреагировал на слухи о его назначении ректором ОмГУ

2 апреля появилась новость о возможном назначении первого проректора ОмГПУ Ивана Кротта на должность ректора ОмГУ.
Согласно слухам, это может произойти после предполагаемого переезда нынешнего руководителя классического университета Сергея Замятина в один из вузов Поволжья. Примечательно, что, по информации «Омск-информа», сам Иван Кротт, ранее занимавший пост зампреда правительства и министра образования Омской области, категорически опроверг эти домыслы.
«Я в деревне снег еще не убрал. Кто-то себе сам придумал, сам же прокомментировал, сам же себя назвал знающим. Вот я про это ничего не знаю», — иронично прокомментировал ситуацию потенциальный кандидат на должность ректора.