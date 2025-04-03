Из Владивостока начали вылетать самолеты на вьетнамский курорт Нячанг

В Приморье начали полеты чартерные рейсы авиакомпании AZUR air во Вьетнам. Теперь жители региона могут вылетать из Владивостока на вьетнамский курорт Нячанг (аэропорт Камрань). Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Владивостока.
Курорт Нячанг — один из самых популярных. Туристические рейсы авиаперевозчик будет выполнять до конца лета. Пассажиров во Вьетнам будет доставлять Boeing 757−200W. Его вместимость составляет от 235 до 238 кресел эконом-класса.
Время в полете — 7 часов. Первым рейсом отдыхать во Вьетнам отправились 236 приморцев.