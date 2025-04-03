Из Владивостока начали вылетать самолеты на вьетнамский курорт Нячанг

В Приморье начали полеты чартерные рейсы авиакомпании AZUR air во Вьетнам. Теперь жители региона могут вылетать из Владивостока на вьетнамский курорт Нячанг (аэропорт Камрань). Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Владивостока.