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Из Владивостока начали вылетать самолеты на вьетнамский курорт Нячанг

Туристические рейсы во Вьетнам из Владивостока авиаперевозчик будет выполнять до конца лета.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье начали полеты чартерные рейсы авиакомпании AZUR air во Вьетнам. Теперь жители региона могут вылетать из Владивостока на вьетнамский курорт Нячанг (аэропорт Камрань). Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Владивостока.

Курорт Нячанг — один из самых популярных. Туристические рейсы авиаперевозчик будет выполнять до конца лета. Пассажиров во Вьетнам будет доставлять Boeing 757−200W. Его вместимость составляет от 235 до 238 кресел эконом-класса.

Время в полете — 7 часов. Первым рейсом отдыхать во Вьетнам отправились 236 приморцев.