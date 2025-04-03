Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кай и Луна: какие имена воронежцы давали детям в начале 2025 года

Имена Иван, Мария, Михаил и Александр снова стали востребованы.

Воронежцам назвали популярные и редкие имена, которые родители давали своим детям в период с января по март текущего года. Информацией поделилось региональное управление ЗАГС.

Девочек чаще всего называли Мария, София, Варвара, Анна, Виктория, Ева, Василиса, Полина. Валерия и Алиса. Среди мальчиков популярными именами стали — Михаил, Александр, Артём, Матвей, Иван, Тимофей, Максим, Дмитрий, Кирилл и Марк.

Представители ЗАГСа отмечают, что такие имена, как Иван, Мария, Михаил и Александр, которые были популярны сто лет назад, сейчас снова стали востребованы.

Редкими, а порой и необычными именами стали — Эра, Элен, Серафима, Лилит, Ия, Венера, Афина, Луна, Лирика, Остап, Нил, Кай, Дорофей, Евсей, Багратион, Одиссей, Лео, Лука и Моисей.

Ранее сообщалось, что с начала года в Воронежской области зарегистрировали рождение 3661 ребенка.