Кай и Луна: какие имена воронежцы давали детям в начале 2025 года

Воронежцам назвали популярные и редкие имена, которые родители давали своим детям в период с января по март текущего года. Информацией поделилось региональное управление ЗАГС.
Девочек чаще всего называли Мария, София, Варвара, Анна, Виктория, Ева, Василиса, Полина. Валерия и Алиса. Среди мальчиков популярными именами стали — Михаил, Александр, Артём, Матвей, Иван, Тимофей, Максим, Дмитрий, Кирилл и Марк.
Представители ЗАГСа отмечают, что такие имена, как Иван, Мария, Михаил и Александр, которые были популярны сто лет назад, сейчас снова стали востребованы.
Редкими, а порой и необычными именами стали — Эра, Элен, Серафима, Лилит, Ия, Венера, Афина, Луна, Лирика, Остап, Нил, Кай, Дорофей, Евсей, Багратион, Одиссей, Лео, Лука и Моисей.
Ранее сообщалось, что с начала года в Воронежской области зарегистрировали рождение 3661 ребенка.