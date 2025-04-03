Скончался бывший заместитель главы администрации Калининграда

«Он стоял у истоков нашей Федерации зимнего плавания Калининградской области, — сообщил в своей публикации клуб “Янтарные моржи”, — входил в число членов до последнего дня, плавал всегда, и везде, и в холодной воде — и суточный заплыв, и по Преголе, и через Верхнее озеро, и от Балтийской косы в Балтийск на День морской пехоты, и на Кубках “Янтарных моржей” блистал что на берегу, что на дорожке».