В Свердловской области отключат телевидение и радио

3 и 4 апреля в Свердловской области возможны сбои радио и телевещания. Об этом сообщают специалисты Цифрового эфирного телевидения. 3 апреля с 10:00 до 16:00 сигнала не будет в Сосьве и Талице. 4 апреля с 10:00 до 16:00 проблемы с вещанием могут наблюдаться в Карпинске и Новой Ляле.
— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, — рассказали специалисты.
Каналы, относящиеся к РТРС-1 и РТРС-2, 3 апреля будут работать со сбоями в Талице, Сосьве и Башкаре. Помимо этого, перебои возможны на «Радио России», «Волна ФМ» и «Воскресение». 4 апреля профилактические работы приведут к сбоям на РТРС-1 и РТРС-2 с 08:00 до 14:00 в Новой Ляле и Бутке. Плохо могут работать «Радио России» и «Воскресение».
Отметим, что к РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», «МУЗ-ТВ».