В Свердловской области отключат телевидение и радио

Каналы, относящиеся к РТРС-1 и РТРС-2, 3 апреля будут работать со сбоями в Талице, Сосьве и Башкаре. Помимо этого, перебои возможны на «Радио России», «Волна ФМ» и «Воскресение». 4 апреля профилактические работы приведут к сбоям на РТРС-1 и РТРС-2 с 08:00 до 14:00 в Новой Ляле и Бутке. Плохо могут работать «Радио России» и «Воскресение».