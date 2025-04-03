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Скоро и слоны будут: Новосибирский зоопарк открывает два новых комплекса

В этом году Новосибирский зоопарк планирует достроить комплексы «Азия» и «Север», а также павильон для карликовых бегемотов и речных выдр. Уже известно, что в павильон «Азия» заселят японских макак, малых панд, тапиров и медоедов.

Источник: РИА "Новости"

Планами развития зоопарка, который считается одной из главных достопримечательностей Новосибирска, поделился мэр Максим Кудрявцев. Уже есть планы на 2027 год, который станет для зоопарка юбилейным — ему исполнится 80 лет.

«Закладывается комплекс “Африка”, где будут сконцентрированы африканские животные. Будем и в дальнейшем эту работу проводить и зоопарк поддерживать», — заявил мэр.

В начале 2026 года, по словам директора зоопарка Андрея Шило, в Новосибирск прибудут карликовые бегемоты, полученные по обмену с другими зоопарками. Комплекс «Север» для белых медведей, полярных волков, сов и других животных и птиц, будет готов к 2027 году.

В 2024 году, напомним, в зоопарке появились новые вольеры для мелких приматов и реконструированы жилища для каракалов. Сейчас завершает обновление вольер для водоплавающей птицы.