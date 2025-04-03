Скоро и слоны будут: Новосибирский зоопарк открывает два новых комплекса

В начале 2026 года, по словам директора зоопарка Андрея Шило, в Новосибирск прибудут карликовые бегемоты, полученные по обмену с другими зоопарками. Комплекс «Север» для белых медведей, полярных волков, сов и других животных и птиц, будет готов к 2027 году.