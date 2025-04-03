Скоро и слоны будут: Новосибирский зоопарк открывает два новых комплекса

Планами развития зоопарка, который считается одной из главных достопримечательностей Новосибирска, поделился мэр Максим Кудрявцев. Уже есть планы на 2027 год, который станет для зоопарка юбилейным — ему исполнится 80 лет.
«Закладывается комплекс “Африка”, где будут сконцентрированы африканские животные. Будем и в дальнейшем эту работу проводить и зоопарк поддерживать», — заявил мэр.
В начале 2026 года, по словам директора зоопарка Андрея Шило, в Новосибирск прибудут карликовые бегемоты, полученные по обмену с другими зоопарками. Комплекс «Север» для белых медведей, полярных волков, сов и других животных и птиц, будет готов к 2027 году.
В 2024 году, напомним, в зоопарке появились новые вольеры для мелких приматов и реконструированы жилища для каракалов. Сейчас завершает обновление вольер для водоплавающей птицы.