28-летний парень оделся ДПСником и поехал кататься на моноколесе по улицам Уфы

В Уфе задержали 28-летнего парня, который ездил по городу в форме сотрудника дорожно-патрульной службы. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.
В интернете было опубликовано видео, на кадрах которого запечатлено, молодой человек в форменном обмундировании инспектора ДПС ехал на моноколесе по улицам. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и задержали нарушителя.
На мужчину составили административные протоколы по двум статьям: за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и за нарушение ПДД. Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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