Ребёнка назвали именем знаменитой голливудской актрисы в Новосибирске

Традиционные имена не сдают позиций: мальчиков чаще всего называли Александр, Артём и Михаил, а девочек — Ева, Анна и София. Однако список редких имён удивляет разнообразием: от старинных (Еремей, Евдокия) до экзотических (Данте, Микаэла) и даже двойных (Добрыня-Александр).