Ребёнка назвали именем знаменитой голливудской актрисы в Новосибирске

Среди самых необычных женских имён — Анджелина, вызывающая ассоциации с голливудской звездой, а также Елесения, Кирея и Мелиссия.
Традиционные имена не сдают позиций: мальчиков чаще всего называли Александр, Артём и Михаил, а девочек — Ева, Анна и София. Однако список редких имён удивляет разнообразием: от старинных (Еремей, Евдокия) до экзотических (Данте, Микаэла) и даже двойных (Добрыня-Александр).
Особый интерес вызывает имя Анджелина, которое впервые за долгое время появилось в новосибирской статистике. Среди других необычных выборов — Вольф для мальчика и Таина для девочки.