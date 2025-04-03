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Ребёнка назвали именем знаменитой голливудской актрисы в Новосибирске

В марте 2025 года в Новосибирской области на свет появились 200 6 малышей, и родители проявили недюжинную фантазию при выборе имён.

Источник: Om1 Новосибирск

Среди самых необычных женских имён — Анджелина, вызывающая ассоциации с голливудской звездой, а также Елесения, Кирея и Мелиссия.

Традиционные имена не сдают позиций: мальчиков чаще всего называли Александр, Артём и Михаил, а девочек — Ева, Анна и София. Однако список редких имён удивляет разнообразием: от старинных (Еремей, Евдокия) до экзотических (Данте, Микаэла) и даже двойных (Добрыня-Александр).

Особый интерес вызывает имя Анджелина, которое впервые за долгое время появилось в новосибирской статистике. Среди других необычных выборов — Вольф для мальчика и Таина для девочки.