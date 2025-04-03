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Свалку строительных отходов ликвидировали на территории Нахичевани в Ростове

На 26-й Линии в Ростове убрали свалку строительных отходов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону свалку строительных отходов убрали около новостройки на 26-й Линии, 35/2. Территорию привели в порядок представители ООО «УК Ростовские кварталы», сообщают городские власти.

— С управляющей компанией также договорились о проведении повторного собрания жильцов дома. На нем должны обсудить включение платы за вывоз строительных отходов в стоимость содержания общедомового имущества на период проведения ремонтных работ в квартирах, — отмечают в администрации донской столицы.

Ростовчанам напоминают: строительные отходы не относятся к категории твердых или крупногабаритных отходов, поэтому их вывоз не входит в обязанности регионального оператора. Собственники жилья должны сами отвозить подобный мусор на спецплощадки или нужно обращаться в профильные организации для оказания соответствующих услуг.