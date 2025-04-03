Свалку строительных отходов ликвидировали на территории Нахичевани в Ростове

Ростовчанам напоминают: строительные отходы не относятся к категории твердых или крупногабаритных отходов, поэтому их вывоз не входит в обязанности регионального оператора. Собственники жилья должны сами отвозить подобный мусор на спецплощадки или нужно обращаться в профильные организации для оказания соответствующих услуг.