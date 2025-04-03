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СК РФ ждет доклад о ситуации с мигрантами на Кировском рынке в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об итогах проверки сообщений о нарушениях со стороны иностранцев в Самаре.

Источник: Коммерсантъ

Отчет по этому вопросу в центральном аппарате представит исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СК РФ Александр Воеводин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Перед этим в комментариях в аккаунте приемной главы СК РФ «ВКонтакте» появилось обращение о незаконной предпринимательской деятельности мигрантов на Кировском рынке. Автор публикаций утверждает, что более года иностранцы продают скоропортящуюся и мясную продукцию в условиях антисанитарии без сертификатов качества.

Кроме того, мигранты живут на территории рынка и проводят религиозные обряды. В числе прочего они организовали на площадке автозаправку для грузовиков.

Граждане обращались по этому поводу в компетентные органы, но иностранцев не привлекли к ответственности. СУ СК РФ по Самарской области начало проверку.