СК РФ ждет доклад о ситуации с мигрантами на Кировском рынке в Самаре

Перед этим в комментариях в аккаунте приемной главы СК РФ «ВКонтакте» появилось обращение о незаконной предпринимательской деятельности мигрантов на Кировском рынке. Автор публикаций утверждает, что более года иностранцы продают скоропортящуюся и мясную продукцию в условиях антисанитарии без сертификатов качества.