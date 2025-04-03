Где будет жить спасенная в Крыму кошка Муся?

«Я понимаю, что досконально человека не проверить. Кандидатов было много, но в подтексте слышно, что все хотят забрать Мусю из-за ее популярности. Как бы люди не любили кошек, они должны понимать, что это большая ответственность. И особенно, если животное в возрасте. Муся, к слову, дама с характером, она не из ласковых мурчащих кошечек. Здесь вопрос: будут ли новые хозяева терпеть такое? Вдруг возьмут Мусю из-за популярности, а потом наиграются и выкинут? Поэтому она остается все еще у меня».