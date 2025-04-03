Где будет жить спасенная в Крыму кошка Муся?

Напомним, 23 февраля 2025 года в замке «Ласточкино гнездо» турист-инвалид из Санкт-Петербурга взял кошку на руки, а затем швырнул вниз через ограждение. Волонтеры в тот же день начали поиски животного, и через несколько суток кошку нашли на скале в 10 метрах над уровнем моря. С тех пор она находится под постоянным наблюдением у ветеринаров.
Как рассказала журналисту kuban.aif.ru ветеринар Муси Светлана Власенко, она о будущем расставании с кошкой уже не может думать, так как сильно к ней привязалась. Кроме того, за все время, пока пушистая красавица провела с девушкой, было много кандидатов, но никто так и не смог внушить доверие.
«Я понимаю, что досконально человека не проверить. Кандидатов было много, но в подтексте слышно, что все хотят забрать Мусю из-за ее популярности. Как бы люди не любили кошек, они должны понимать, что это большая ответственность. И особенно, если животное в возрасте. Муся, к слову, дама с характером, она не из ласковых мурчащих кошечек. Здесь вопрос: будут ли новые хозяева терпеть такое? Вдруг возьмут Мусю из-за популярности, а потом наиграются и выкинут? Поэтому она остается все еще у меня».