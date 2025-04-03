В мае 2025 года завершится благоустройство озера Сайран в Алматы

Одним из ключевых проектов, который преобразит наш город, является благоустройство озера Сайран. В конце 2024 года были завершены основные строительные работы, а в мае этого года завершается заключительный этап проекта. Уверен, что озеро Сайран станет одной из самых привлекательных дестинаций для посещения жителями и гостями города.