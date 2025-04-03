В мае 2025 года завершится благоустройство озера Сайран в Алматы

Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Ауэзовского района.
Одним из ключевых проектов, который преобразит наш город, является благоустройство озера Сайран. В конце 2024 года были завершены основные строительные работы, а в мае этого года завершается заключительный этап проекта. Уверен, что озеро Сайран станет одной из самых привлекательных дестинаций для посещения жителями и гостями города.
Также в Ауэзовском районе Алматы в июне 2025 года завершится строительство четырех новых общественных пространств.
В июне 2025 года планируем завершить работы по благоустройству четыре общественных пространств: скверы в микрорайоне Аксай-4 и 12-м микрорайоне, пешеходные зоны в микрорайонах Мамыр-4 и Жетысу-3. В рамках данных проектов предусмотрены новые детские и спортивные площадки, уличная мебель, беседки для отдыха, а также обновление освещения и посадка зеленых насаждений.
Кроме того, по принципу «от фасада до фасада» благоустраивают и озеленяют улицы Утеген батыра и Жубанова. Здесь будут созданы уютные зоны для отдыха и спорта, установлены видеокамеры, светильники, урны и детские игровые площадки, обустроены пешеходные и парковочные зоны. Завершение запланировано до конца октября этого года.