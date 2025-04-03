В Пермском крае вновь подросли цены на бензин

В Пермском крае стоимость топлива увеличилась на 2 копейки после недельной остановки цен. Эти данные были опубликованы Росстатом.
«В последнюю неделю марта, с 25 по 31 марта, бензин марки АИ-92 подорожал на 2 копейки и стал стоить 56,11 рубля за литр. АИ-95 также стал дороже — его цена теперь 60,92 рубля. Литр дизельного топлива продается за 71,54 рубля», — сообщает Росстат.
При этом бензин марки АИ-98 подешевел на 4 копейки, его стоимость составила 84,74 рубля за литр. Цены на топливо изменились в 31 регионе России, а в восьми областях наблюдалось снижение цен.