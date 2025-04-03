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В Приморье собака набросилась на женщину с двумя детьми

В городе Артём Приморского края овчарка напала на женщину с двумя детьми. Шестилетнюю девочку собака попыталась укусить за голову, сообщает RT.

Инцидент произошел утром 3 апреля. Пострадавшая рассказала, что животное напало на нее и детей ее подруги, когда они шли в больницу.

«Мы думали пройти потихоньку в калитку, но собака сзади сразу же бросилась на девочку шести лет. Попыталась укусить за голову. Спасла толстая шапка и прическа в виде шишки: дочь подруги ходит на танцы. Я попыталась защитить детей, и тогда овчарка начала нападать на меня», — поделилась потерпевшая.

Женщина уточняет, что борьба с собакой шла около минуты. Окончательно отбиться от пса ей помог подоспевший взрослый сын подруги, который в этот момент был в соседнем дворе. После нападения сотрудники полиции привязали собаку к столбу, и она перестала проявлять агрессию. Отмечается, что животное выглядело ухоженным и на него был одет ошейник.

Пострадавшая обратилась к врачам, которые зашили ей раны на руке и голове. Кроме того, до лета ей придется получать уколы от бешенства.