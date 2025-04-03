В Приморье собака набросилась на женщину с двумя детьми

Женщина уточняет, что борьба с собакой шла около минуты. Окончательно отбиться от пса ей помог подоспевший взрослый сын подруги, который в этот момент был в соседнем дворе. После нападения сотрудники полиции привязали собаку к столбу, и она перестала проявлять агрессию. Отмечается, что животное выглядело ухоженным и на него был одет ошейник.