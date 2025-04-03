В Волгограде на восстановленном мемориале на Аллее Героев зажгут Вечный огонь

В Волгограде на Аллее Героев завершили ремонт мемориала на братской могиле, который продолжался с осени. Как рассказали в мэрии, совсем скоро сюда вернут Вечный огонь. Это произойдет сразу после того, как эксперты проверят качество проведенной реконструкции памятника.