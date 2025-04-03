В Волгограде на восстановленном мемориале на Аллее Героев зажгут Вечный огонь

В Волгограде на Аллее Героев завершили ремонт мемориала на братской могиле, который продолжался с осени. Как рассказали в мэрии, совсем скоро сюда вернут Вечный огонь. Это произойдет сразу после того, как эксперты проверят качество проведенной реконструкции памятника.
Во время восстановительных работ подрядчик снял облицовку мемориала, укрепил бетонное основание подпорных стен и другие несущие конструкции, заново облицевал памятник, отреставрировал все бронзовые элементы. На братской могиле уже зеленеет трава, сюда в майские праздники принесут тысячи гвоздик. Рядом с мемориалом высаживают деревья и кустарники, близится сдача всего объекта, говорят чиновники.
Это последний этап реконструкции Аллеи Героев, на всем ее протяжении до улицы Чуйкова уложили одинаковую тротуарную плитку, обновили всю парковую мебель, смонтировали новое освещение, видеонаблюдение и полив.