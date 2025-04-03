Губернатор Виталий Хоценко и Максим Решетников обсудили развитие экономики региона

Министр экономического развития России Максим Решетников посетил с рабочим визитом Омскую область. Глава региона Виталий Хоценко и федеральный министр обсудили ключевые точки развития экономики Омской области. В числе ключевых тем встречи: строительство аэропорта «Омск-Федоровка», развитие особой экономической зоны «Авангард» и туристической отрасли.
В качестве успешного примера Максим Решетников ознакомился с работой семейного парка развлечений «Вокруг света», который стал точкой притяжения не только омичей, но и гостей нашего города.
Частным инвестором на территории Зеленого острова создано порядка 60 локаций: аттракционы, детские игровые зоны, фудкорты, бесплатные площадки для отдыха, зимний тематический парк. Здесь регулярно проводятся городские праздничные мероприятия.
Также Максим Решетников посетил омские предприятия и производственные площадки особой экономической зоны «Авангард».
«Омская область является связующим регионом между восточной и западной частями станы на пересечении энергетических и транспортных систем. Здесь исторически расположены очень важные для нашей страны предприятия: Омский НПЗ, крупнейший в стране, который обеспечивает очень много регионов нефтепродуктами. Это и машиностроительный, и оборонный кластеры. И очень важно, особенно в текущих условиях, чтобы экономика Омской области развивалась», — отметил глава минэкономразвития.
По оценке Максима Решетникова, омские предприятия решают задачи по достижению технологического суверенитета страны, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным.
«Сейчас, в частности, готовится к открытию ряд производств, которые действительно крайне важны для экономики страны в целом и для нефтяного комплекса в том числе. Мы пытаемся в текущих условиях максимально поддержать экономику и ускорить те структурные изменения, которые нам необходимы. Регион это понимает и продвигает», — прокомментировал итоги рабочей поездки в регион глава минэкономразвития.
Также Максим Решетников отметил, что не менее важно развивать и туристическое направление. В этом плане новый стимул придаст, в том числе, и новый аэропорт «Омск-Федоровка», появление которого снимет существующие на сегодняшний день ограничения.
Губернатор Виталий Хоценко отметил, что начинания Омской области в этих направлениях были поддержаны на федеральном уровне и поблагодарил министра и команду минэкономразвития за внимание к региону. Регион не останавливается на достигнутом и активно включился в новые нацпроекты.
«Мы говорили сегодня с Максимом Геннадьевичем о создании инфраструктуры до аэропорта, это наша часть обязательств, которую мы должны выполнить по концессии. Много идей подсказал Максим Геннадьевич по развитию особой экономической зоны. Мы также занимаемся развитием туристического направления, добились более 20-процентного роста. В том числе благодаря появлению таких объектов, как Семейный парк развлечений “Вокруг света”, G-Drive Арена, новых гостиничных комплексов. Мы развиваемся дальше, есть новые проекты и планы. Кроме того, предстоят масштабные события и мероприятия, к которым нас обязывает статус Молодежной столицы России в этом году и звание Культурной столицы страны в следующем», — отметил глава региона.