Губернатор Виталий Хоценко и Максим Решетников обсудили развитие экономики региона

«Мы говорили сегодня с Максимом Геннадьевичем о создании инфраструктуры до аэропорта, это наша часть обязательств, которую мы должны выполнить по концессии. Много идей подсказал Максим Геннадьевич по развитию особой экономической зоны. Мы также занимаемся развитием туристического направления, добились более 20-процентного роста. В том числе благодаря появлению таких объектов, как Семейный парк развлечений “Вокруг света”, G-Drive Арена, новых гостиничных комплексов. Мы развиваемся дальше, есть новые проекты и планы. Кроме того, предстоят масштабные события и мероприятия, к которым нас обязывает статус Молодежной столицы России в этом году и звание Культурной столицы страны в следующем», — отметил глава региона.