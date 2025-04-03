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Нижегородцам рассказали, когда отключат отопление в общественном транспорте

Пока что погода нестабильная.

Источник: Время

Отопление в общественном транспорте пока отключать не планируют, пишет НИА «Нижний Новгород».

Пассажиры жалуются на духоту, но температуру в наземном транспорте регулируют в соответствии с нормативами, утвержденными Минтрансом РФ. При перевозке электрическим транспортом температура в салоне не должна опускаться ниже +12 градусов, если среднесуточная температура на улице опускается ниже +5 градусов.

В настоящий момент погода в городе нестабильная, ожидается похолодание, поэтому отопление пока отключать не будет. При этом в салоне можно открывать окна и люки для вентиляции — это пассажиры могут сделать самостоятельно с учетом мнения других пассажиров.

Кстати, нормативы учитывают и температуру в жаркую погоду: если на улице выше +20 градусов, в салоне должно быть не выше +25 градусов.