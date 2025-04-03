Ряд разделов «Госуслуг» будут закрывать на 72 часа при мошенничестве

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на «Госуслугах» будут ограничивать на 72 часа при подозрении на действия мошенников, сообщило Минцифры.
«Мы заботимся о безопасности учетных записей “Госуслуг” и постоянно совершенствуем их защиту. Для борьбы с мошенниками принято еще одно нововведение. Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа. Доступ к каким разделам может быть ограничен: “Доходы и налоги”, “Работа и пенсия”, “Льготы и выплаты”, — говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
Через 72 часа доступ к разделам вернется — если они будут нужны раньше, пользователь может обратиться лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания, отметили в Минцифры.
При подозрении на взлом пользователь, как и раньше, не сможет зайти на некоторые ресурсы — например, он не сможет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение «Госключ».
«Получить доступ к аккаунту “Госуслуг” можно, только если пользователь сам сообщит данные для входа, например код из смс. Если это случилось и учетной записью завладели мошенники, они не смогут получить интересующие их сведения. У пользователя будет 72 часа, чтобы вернуть доступ к “Госуслугам”, — сказали в министерстве.
Там же напомнили, что никому нельзя сообщать логин, пароль и сведения о втором факторе защиты «Госуслуг», например код из смс.