Ряд разделов «Госуслуг» будут закрывать на 72 часа при мошенничестве

«Мы заботимся о безопасности учетных записей “Госуслуг” и постоянно совершенствуем их защиту. Для борьбы с мошенниками принято еще одно нововведение. Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа. Доступ к каким разделам может быть ограничен: “Доходы и налоги”, “Работа и пенсия”, “Льготы и выплаты”, — говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.