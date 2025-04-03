Опубликован полный маршрут фестиваля Intervals 2025

Экспериментальными точками Intervals этого года станут Мещерское озеро и Башня крекинга. В первой локации пройдет новое для фестиваля водное шоу — объектом для световых проекций станет фонтан. Во второй — инсталляция будет отображаться прямо на стене заброшенного нижегородского «Колизея».