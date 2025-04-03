Опубликован полный маршрут фестиваля Intervals 2025

Фестиваль Intervals 2025 пройдет в разных точках Нижнего Новгорода с 24 по 27 апреля. Полный маршрут медиа-выставки озвучили организаторы фестиваля на пресс-конференции ТАСС.
Напомним, что локации, расположенные в верхней части Нижнего Новгорода, были уже опубликованы организаторами в социальных сетях мероприятия. В список туристических пунктов фестиваля вошли Кремль, Чкаловская лестница, Мытный рынок, ЦЕХ*, а также Академия Маяк, Блиновский пассаж и Александровский сад.
Кроме того, организаторы фестиваля Андрей Тубольцев и Анна Гагарина поделились, какие выставки пройдут на другом берегу города. Важный пункт мероприятия — Пакгаузы. Там пройдет четырехдневный перформанс художников с участием роботизированных собак.
Экспериментальными точками Intervals этого года станут Мещерское озеро и Башня крекинга. В первой локации пройдет новое для фестиваля водное шоу — объектом для световых проекций станет фонтан. Во второй — инсталляция будет отображаться прямо на стене заброшенного нижегородского «Колизея».
Другими пунктами медиа-выставки в заречной части города станут планетарий им. Гречко, Главный ярмарочный дом, Гербовый зал и Стрелка. В павильонах Нижегородской ярмарки также можно будет увидеть инсталляции.
0+