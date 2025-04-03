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Бастрыкину доложат о нападении на медработника в Нижнем Новгороде

Возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

Председателю СК России Александр Бастрыкин доложат о нападении на медработника в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Напомним, родственник пациента напал на медбрата-анестезиста ГБУЗ НО ССМПНН утром 30 марта во время выполнения вызова. Пострадавший обратился в медучреждение, у него обнаружили закрытый перелом третьего ребра левой половины грудной клетки.

В СУ СКР по регионе организовали процессуальную проверку. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и предоставить доклад о результатах расследования.

Напомним, Бастрыкину доложат о ситуации со школой у озера на Бору.