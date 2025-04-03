Бастрыкину доложат о нападении на медработника в Нижнем Новгороде

Напомним, родственник пациента напал на медбрата-анестезиста ГБУЗ НО ССМПНН утром 30 марта во время выполнения вызова. Пострадавший обратился в медучреждение, у него обнаружили закрытый перелом третьего ребра левой половины грудной клетки.