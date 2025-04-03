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Новосибирск встречает Вербное воскресенье: у цирка открылась ярмарка вербы

На перекрёстках появились самовольные импровизированные торговые точки.

Источник: Om1 Новосибирск

3 апреля в самом центре Новосибирска, на перекрёстке Советской и Челюскинцев, у цирка появились торгаши, в преддверии Вербного воскресенья. Торговцы заполонили перекресток, предлагая горожанам веточки вербы по ценам от 200 до 500 рублей. Цены варьируются в зависимости от объёма и качества, с возможностью приобрести как несколько веточек для украшения, так и полноценные букеты.

Торговля развернулась в преддверии важного православного праздника, и уже сейчас горожане активно покупают вербу, которая символизирует обновление и весну. Несмотря на праздничную атмосферу, новосибирцы отмечают, что перекрёсток стал перегружен от торговли, что создаёт неудобства для пешеходов. Ожидается, что в ближайшие дни количество продавцов по городу будет только расти.

Местные жители и гости города по-разному отнеслись к активности торговцев. Некоторые отмечали, что наличие большого количества торговых точек создаёт неудобства для пешеходов, затрудняя движение по тротуарам. Другие же выражали благодарность за возможность приобрести вербу в удобном месте перед важным религиозным праздником.​

Меры городской администрации.

Представители городской администрации напоминают, что для организации торговли в общественных местах необходимо получать соответствующие разрешения. В случае нарушения правил торговли предусмотрены административные меры.​