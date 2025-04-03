Новосибирск встречает Вербное воскресенье: у цирка открылась ярмарка вербы

3 апреля в самом центре Новосибирска, на перекрёстке Советской и Челюскинцев, у цирка появились торгаши, в преддверии Вербного воскресенья. Торговцы заполонили перекресток, предлагая горожанам веточки вербы по ценам от 200 до 500 рублей. Цены варьируются в зависимости от объёма и качества, с возможностью приобрести как несколько веточек для украшения, так и полноценные букеты.