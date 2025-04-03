Строительство двух поликлиник в Новосибирске практически остановилось

Строительство двух поликлиник на левом берегу Новосибирска почти не ведётся из-за высоких процентных ставок по кредитам. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.
Проект предусматривал строительство семи поликлиник — первоначальный срок сдачи — август 2022 года. Фактически строительство началось только в октябре 2021 года. Сейчас три поликлиники на правом берегу почти готовы. Две на левом берегу — в замороженном состоянии.
Причины задержек — ключевая ставка ЦБ в 21% сделала кредиты недоступными. Санкции и пандемия осложнили строительство. Проблемы с проектной документацией.
Власти ищут альтернативные варианты финансирования, включая увеличение бюджетных грантов. Все поликлиники должны быть достроены, но сроки сдвигаются.