Строительство двух поликлиник в Новосибирске практически остановилось

Проект предусматривал строительство семи поликлиник — первоначальный срок сдачи — август 2022 года. Фактически строительство началось только в октябре 2021 года. Сейчас три поликлиники на правом берегу почти готовы. Две на левом берегу — в замороженном состоянии.