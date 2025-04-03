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Пользователей WhatsApp предостерегли от ошибки, грозящей сроком в колонии

МВД: за передачу аккаунта в WhatsApp мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Передав свой аккаунт в WhatsApp мошенникам, гражданин становится соучастником преступления, что грозит лишением свободы до 10 лет по статье 159 УК РФ, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Передав аккаунт третьим лицам, он будет использован колл-центрами для совершения мошеннических действий! Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ “Мошенничество”. Наказывается лишением свободы на срок до десяти лет», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что самому молодому установленному участнику такой «аренды» десять лет: мальчик предоставил свой аккаунт колл-центру за 1,5 тысячи рублей.