Пользователей WhatsApp предостерегли от ошибки, грозящей сроком в колонии

«Передав аккаунт третьим лицам, он будет использован колл-центрами для совершения мошеннических действий! Сдав свой аккаунт в аренду, вы становитесь соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ “Мошенничество”. Наказывается лишением свободы на срок до десяти лет», — говорится в сообщении.