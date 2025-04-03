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Смотри балет, слушай рок, танцуй хип-хоп: Новосибирск зовёт на выходные

Впереди — интересные мероприятия.

Источник: Om1 Новосибирск

СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ.

4 АПРЕЛЯ.

БАЛЕТ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+).

Свою хореографическую версию бессмертной истории любви представит Олег Виноградов. Нежный внутренний свет, который излучают юные веронские любовники, пронизывает мрачное, зловещее окружение, где ритуалы и каноны враждебны живому движению души.

  • НОВАТ — Красный просп., 36
  • 4 апреля в 19:00
  • Стоимость билета — 1 000 рублей.

КОНЦЕРТ GURUDE. «ТАЁЖНЫЕ СНЫ» (6+).

Каждый концерт — это откровение и ключ к вратам волшебного мира во сне и наяву. Программа «Таёжные сны» — это диалог с хранителем о самом важном, о самом сокровенном.

  • Евразия — ул. Селезнева, 46
  • 4 апреля в 19:00
  • Стоимость билета — от 3 000 до 6 500 рублей.

5 АПРЕЛЯ.

METALLICA SHOW S&M TRIBUTE С СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ (12+).

Уникальное шоу Metallica S&M Tribute — посвящение культовой работе Metallica с симфоническим оркестром Сан-Франциско, воссоздание того самого, знаменитого концерта Metallica 1999 года!

  • ДК железнодорожников — ул. Челюскинцев, 11
  • 5 апреля в 19:00
  • Стоимость билета — от 1 300 до 3 800 рублей.

MANAPART. ТУР 2025: АЛЬБОМ RED И НОВЫЕ ПЕСНИ (16+).

Manapart отправляется в долгожданный тур по России! В этот раз больше городов и ещё больше огня, взрыва энергии и драйва.

  • Подземка — Красный просп., 161
  • 5 апреля в 20:00
  • Стоимость билета — от 1 500 до 3 800 рублей.

6 АПРЕЛЯ.

ТОТО В НОВОСИБИРСКЕ (16+).

Тото — один из ярких представителей хип-хоп рэгги нашей страны. Его музыка — это баланс российской действительности, пацанской лирики и хип-хоп тренда.

  • Фаcоль — ул. Немировича-Данченко, 142
  • 6 апреля в 20:00
  • Стоимость билета — от 2 500 до 3 500 рублей.

* — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.