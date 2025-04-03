Смотри балет, слушай рок, танцуй хип-хоп: Новосибирск зовёт на выходные

СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ.
4 АПРЕЛЯ.
БАЛЕТ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+).
Свою хореографическую версию бессмертной истории любви представит Олег Виноградов. Нежный внутренний свет, который излучают юные веронские любовники, пронизывает мрачное, зловещее окружение, где ритуалы и каноны враждебны живому движению души.
- НОВАТ — Красный просп., 36
- 4 апреля в 19:00
- Стоимость билета — 1 000 рублей.
КОНЦЕРТ GURUDE. «ТАЁЖНЫЕ СНЫ» (6+).
Каждый концерт — это откровение и ключ к вратам волшебного мира во сне и наяву. Программа «Таёжные сны» — это диалог с хранителем о самом важном, о самом сокровенном.
- Евразия — ул. Селезнева, 46
- 4 апреля в 19:00
- Стоимость билета — от 3 000 до 6 500 рублей.
5 АПРЕЛЯ.
METALLICA SHOW S&M TRIBUTE С СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ (12+).
Уникальное шоу Metallica S&M Tribute — посвящение культовой работе Metallica с симфоническим оркестром Сан-Франциско, воссоздание того самого, знаменитого концерта Metallica 1999 года!
- ДК железнодорожников — ул. Челюскинцев, 11
- 5 апреля в 19:00
- Стоимость билета — от 1 300 до 3 800 рублей.
MANAPART. ТУР 2025: АЛЬБОМ RED И НОВЫЕ ПЕСНИ (16+).
Manapart отправляется в долгожданный тур по России! В этот раз больше городов и ещё больше огня, взрыва энергии и драйва.
- Подземка — Красный просп., 161
- 5 апреля в 20:00
- Стоимость билета — от 1 500 до 3 800 рублей.
6 АПРЕЛЯ.
ТОТО В НОВОСИБИРСКЕ (16+).
Тото — один из ярких представителей хип-хоп рэгги нашей страны. Его музыка — это баланс российской действительности, пацанской лирики и хип-хоп тренда.
- Фаcоль — ул. Немировича-Данченко, 142
- 6 апреля в 20:00
- Стоимость билета — от 2 500 до 3 500 рублей.
* — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.