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На территории Башкирии появится ферма по выращиванию форели

В Башкирии создадут форелевую ферму за 100 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Кигинском районе Башкирии рыбной ферме «Живая рыба» предоставили земельный участок площадью 3,87 гектара. Как сообщает Министерство земельных и имущественных отношений республики, его передали в аренду на восемь лет по результатам открытого аукциона.

Как отметила глава ведомства Наталья Полянская, подобные проекты создают новые рабочие места и способствуют развитию местного предпринимательства. Она подчеркнула, что ведомство обеспечивает прозрачность процедур передачи земель и контролирует выполнение арендных обязательств.

Компания планирует инвестировать сотню миллионов рублей в строительство фермы по выращиванию форели. Проект предусматривает создание десяти новых рабочих мест.

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