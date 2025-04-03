На территории Башкирии появится ферма по выращиванию форели

В Кигинском районе Башкирии рыбной ферме «Живая рыба» предоставили земельный участок площадью 3,87 гектара. Как сообщает Министерство земельных и имущественных отношений республики, его передали в аренду на восемь лет по результатам открытого аукциона.
Как отметила глава ведомства Наталья Полянская, подобные проекты создают новые рабочие места и способствуют развитию местного предпринимательства. Она подчеркнула, что ведомство обеспечивает прозрачность процедур передачи земель и контролирует выполнение арендных обязательств.
Компания планирует инвестировать сотню миллионов рублей в строительство фермы по выращиванию форели. Проект предусматривает создание десяти новых рабочих мест.
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