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Стало известно, когда в Уфе запустят в работу фонтаны

26 апреля в Уфе торжественно запустят фонтаны.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы объявила о старте работ по расконсервации городских фонтанов. В первую очередь специалисты демонтируют защитные конструкции, которые оберегали чаши, форсунки, кабели и светильники от осадков и повреждений в холодный период.

Комплекс подготовительных мероприятий включает в себя:

— очистку чаш и насосных станций;

— ремонт электрического и гидравлического оборудования;

— ревизию и смазку механизмов.

Торжественный запуск фонтанов планируют провести 26 апреля.

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