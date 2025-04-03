Стало известно, когда в Уфе запустят в работу фонтаны

Администрация Уфы объявила о старте работ по расконсервации городских фонтанов. В первую очередь специалисты демонтируют защитные конструкции, которые оберегали чаши, форсунки, кабели и светильники от осадков и повреждений в холодный период.
Комплекс подготовительных мероприятий включает в себя:
— очистку чаш и насосных станций;
— ремонт электрического и гидравлического оборудования;
— ревизию и смазку механизмов.
Торжественный запуск фонтанов планируют провести 26 апреля.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.