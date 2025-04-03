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В Шахтах застрелили домашнюю собаку, в ситуации уже разбирается полиция

Жительница Шахт сообщила о жестокой расправе над ее собакой.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах агрессивный мужчина застрелил домашнюю собаку. После этого полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— Местная жительница рассказала, что неизвестный выстрелил в ее собаку, и после этого животное погибло. Сейчас проводится проверка, выясняется личность стрелявшего, — рассказали в полиции.

По результатам проверки также пообещали «принять решение в соответствии с законодательством».

Напомним, ранее в соцсетях появился пост о том, что мужчина расправился с собакой, которая была в будке. Раненого четвероногого после этого отвезли в ветеринарную клинику, но врачи не смогли спасти питомца.