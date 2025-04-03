Мэр Омска Сергей Шелест получил технику для городских служб

Сегодня, 3 апреля, компания «Транснефть — Западная Сибирь» торжественно передала Омску и Омской области 21 единицу спецтехники. Автобусы ПАЗ, пожарные автомобили, автокран, грузовой самосвал, передвижная мастерская, заправочная автоцистерна, кран-трубоукладчик, бульдозер, автомобили UAZ PATRIOT и другая техника поступят на вооружение пожарно-спасательной службы, министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Омска».
Фото: Владимир Казионов.
В торжественной церемонии приемки новых машин приняли участие генеральный директор АО «Транснефть — Западная Сибирь» Олег Чепурной, заместитель председателя правительства Омской области Алексей Ромахин и мэр города Омска Сергей Шелест.
Как отметил глава города, АО «Транснефть — Западная Сибирь» является давним и надежным социальным партнером администрации города и всегда стремится оказать посильную помощь в решении городских проблем. Обновление площадок для занятий спортом, подготовка к зиме — вот лишь малая часть вопросов, в решении которых поучаствовала компания.
Вся техника, переданная предприятием, уже прошла техобслуживание и в скором времени поступит на баланс городских служб.