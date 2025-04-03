Мэр Омска Сергей Шелест получил технику для городских служб

Как отметил глава города, АО «Транснефть — Западная Сибирь» является давним и надежным социальным партнером администрации города и всегда стремится оказать посильную помощь в решении городских проблем. Обновление площадок для занятий спортом, подготовка к зиме — вот лишь малая часть вопросов, в решении которых поучаствовала компания.