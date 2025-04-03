Глава Минпромторга Татарстана предложил пустить электрокары на полосу общественного транспорта

Напомним, в правительственной программе развития электрического автотранспорта в России до 2025 года, которая была разработана в 2016 году, предлагалось предоставить водителям электрокаров льготные тарифы на платных дорогах, бесплатные парковки в городах, возможность двигаться по выделенным полосам для общественного транспорта.