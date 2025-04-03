Победителя «Танцев со звездами» отправили под домашний арест по делу о хищении

Октябрьский районный суд Иванова в рамках дела о поставках брака концерну «Калашников» отправил под домашний арест учредителя компании «Интертехника» Алексея Леденева. Он стал вторым фигурантом громкого дела, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Под домашним арестом мужчина пробудет до 12 мая. Леденев — дзюдоист, в 2010 году становился победителем шоу «Танцы со звездами», а в последнее время занимался бизнесом. В чем именно его подозревают — в материале «Газеты.Ru».