Пасхи совпадут: католики и православные 20 апреля встретят Воскресение Христово

День Пасхи определяют по лунному календарю, каждый год и у православных, и у католиков она приходится на разные даты, но христианская Пасха никогда не бывает раньше, чем иудейский Песах. Есть еще одно правило: Пасха должна пройти в период с 4 апреля по 8 мая. Таким образом, самая ранняя бывает 4 апреля, а самая поздняя дата Пасхи — 8 мая.