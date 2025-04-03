Пасхи совпадут: католики и православные 20 апреля встретят Воскресение Христово

Православные и католики в этом году отмечают главный праздник христианского календаря — Воскресение Христово — в один день, 20 апреля. Главы православной и католической конфессий в Беларуси митрополит Вениамин и архиепископ Иосиф Станевский по традиции обратятся к верующим с пасхальным посланием.
Белорусское телевидение будет вести прямую трансляцию из главных конфессиональных храмов — Свято-Духова кафедрального собора и Архикафедрального собора имени Святой девы Марии. Эти храмы находятся в Минске рядом. И в этом году пасхальный колокольный звон у православных и католиков будет слышен одновременно.
Главные пасхальные службы как у православных, так и у католиков начнутся вечером в Страстную Субботу. Во время ночной пасхальной службы и у православных, и у католиков всегда совершается крестный ход.
Примерно в полночь в храмах прозвучат самые главные возгласы «Христос Воскресе!» и «Воистину Воскресе!». В воскресенье утром в храмах пройдут божественные литургии, священники исповедуют верующих, освятят куличи, пасхи и яйца. После чего верующие пойдут домой разговляться после Великого поста, а во второй половине дня у православных и католиков пройдут праздничные пасхальные вечерние богослужения. Всю светлую Пасхальную Седмицу в храмах будут проходить праздничные службы.
Когда освещают куличи на Пасху
По сложившейся многовековой традиции освящение пасхальных блюд у христиан совершается в Страстную Субботу. Прихожане приносят в храмы пасхи, куличи, яйца, и священники окропляют их освященной водой.
Освящение угощений проходит несколько раз за день, на сайтах храмов всегда заблаговременно вывешивают расписание. Принято оставлять какое-то количество угощений в храмах — потом яйца и куличи передадут малоимущим.
Пасхальный стол
Праздничная пасхальная трапеза всегда отражает церковную символику, на Пасху на стол ставят главные освященные угощения — кулич, крашеные яйца и творожную пасху, в Беларуси сладкие творожные пирамидки еще называют «паски».
Красное яйцо — древним символом Пасхи, пасхальный кулич — это праздничный вид хлеба, который готовят из дрожжевого теста, в нем много сахара, яиц, масла. Его украшают буквами «ХВ». А творожная пасха — это символ пасхальной радости, райской жизни и вечности.
На Пасху подают самые вкусные блюда, в том числе и мясные — ведь у христиан закончился самый длинный и строгий сорокадневный пост. На стол ставят зажженную свечу, красное вино или виноградный сок. Все поздравляют друг друга с великим христианским праздником, говоря «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе».
Почему Пасхи совпали в 2025 году
День Пасхи определяют по лунному календарю, каждый год и у православных, и у католиков она приходится на разные даты, но христианская Пасха никогда не бывает раньше, чем иудейский Песах. Есть еще одно правило: Пасха должна пройти в период с 4 апреля по 8 мая. Таким образом, самая ранняя бывает 4 апреля, а самая поздняя дата Пасхи — 8 мая.
Предыдущий раз православные и католики отмечали Пасху в один день в 2017 году, Кроме этого, Пасху в один день католики и православные отмечали в 2001, 2004, 2007, 2014 годах. В XXI веке дата Пасхи у христиан совпадет еще 30 раз.
У евреев Песах в этом году приходится на