Атомщики Волгодонска принимают участие в чемпионате профессионального мастерства

В Екатеринбурге на X юбилейном отраслевом чемпионате профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» по методике WorldSkills — «AtomSkills-2025» собралось свыше 2000 участников и экспертов. Среди них — представители дивизионов и предприятий корпорации, сборные крупных компаний, а также студенты из 70 профильных учебных заведений. 11 работников Ростовской атомной станции вошли в состав сборной команды концерна «Росэнергоатом».
Волгодонские атомщики соревнуются в различных компетенциях. Так, чемпион дивизионального чемпионата REASkills-2025, оператор реакторного отделения реакторного цеха второй очереди атомной станции Александр Годунов примет участие в компетенции «Машинное обучение и большие данные». А две команды цеха централизованного ремонта прошли отбор от электроэнергетического дивизиона.
Призеры REASkills-2025 Анна Шимоняк и Александрина Бунеева поборются за награды в компетенции «Лабораторный химический анализ».
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС.
Юлия Боголепова, инженер отдела управления качеством, была включена в сборную команду концерна для участия в соревнованиях по компетенции «Управление качеством».
Мария Бублик, эксперт отдела охраны окружающей среды, будет представлять команду в роли разработчика конкурсных заданий в рамках компетенции «Инженерное мышление. Каракури».
— Работники атомной станции всегда достойно выступали на самом престижном отраслевом чемпионате профессионального мастерства и привозили домой его награды различного достоинства. Уверен, что и вам это под силу. В любом случае, чемпионат — это прекрасная возможность не только показать свой профессионализм и прокачать свои компетенции, но и найти единомышленников и новых друзей, — напутствовал участников и экспертов главный инженер Ростовской Андрей Горбунов.