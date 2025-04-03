Атомщики Волгодонска принимают участие в чемпионате профессионального мастерства

— Работники атомной станции всегда достойно выступали на самом престижном отраслевом чемпионате профессионального мастерства и привозили домой его награды различного достоинства. Уверен, что и вам это под силу. В любом случае, чемпионат — это прекрасная возможность не только показать свой профессионализм и прокачать свои компетенции, но и найти единомышленников и новых друзей, — напутствовал участников и экспертов главный инженер Ростовской Андрей Горбунов.