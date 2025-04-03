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Суд обязал оборудовать пандусы на уличных лестницах в Хабаровске

Прокуратура добилась устранения нарушений для удобства маломобильных жителей.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске уличные лестницы оказались недоступными для людей с ограниченными возможностями. На одних пандусов не было вовсе, на других конструкции оказались бесполезными. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Прокуратура Центрального района проверила, как в городе соблюдаются требования по доступной среде. На улицах Дзержинского, Волочаевской, Шеронова, Тургенева и Комсомольской лестницы не были оборудованы пандусами. А на улице Калинина спуск для колясочников оказался слишком крутым. Из-за этого передвигаться по нему было опасно.

Чтобы обязать администрацию города устранить нарушения, прокуратура обратилась в суд, который поддержал иск. Теперь городским властям предстоит привести лестничные марши в порядок. Прокуратура проконтролирует, чтобы это решение выполнили.